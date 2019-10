Flucht mit E-Scooter endet mit Schlüsselbeinbruch

Bei der Flucht vor der Polizei ist in Nürnberg ein Mann mit seinem E-Scooter gegen eine Hauswand gefahren und hat sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. Nach Angaben der Beamten hatte eine Streife zuvor beobachtet, wie ein Pärchen am Freitagmorgen verbotenerweise zu zweit mit einem E-Tretroller auf dem Gehweg fuhr. Die Polizisten forderten sie drei Mal auf, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Doch der 42-Jährige beschleunigte und fuhr schließlich gegen die Wand. Er kam in ein Krankenhaus, seine 35-jährige Mitfahrerin verletzte sich nur leicht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab, dass der Mann mehr als eine Promille intus hatte.

Mitteilung der Polizei