Fluch und Segen des Ausflügler-Ansturms

Von Mallorca hat Markus Hess die meisten seiner Fahrräder inzwischen zurückgeholt. Eine „Vollkatastrophe“ sei die Saison dort, sagt der Geschäftsführer eines deutschen Radreise-Anbieters. Vor den größten Sorgen bewahrt Hess der Andrang an einem zweiten Standort: Füssen im Allgäu.

Der Ansturm von Ausflüglern hatte im südlichen Bayern zuletzt lautstarken Unmut und Diskussionen ausgelöst. Im Zugspitzdorf Grainau blockierten Hunderte Menschen die Zufahrt zur Seilbahn, auch in Kochel am See wurde am Samstag unter dem Motto „Ausbremst is!“ gegen das Verkehrsaufkommen durch Touristen demonstriert. Doch Gewerbetreibenden wie Markus Hess und seinen acht Mitarbeitern sichern die Urlaubsgäste die wirtschaftliche Existenz.

„Wir konnten einen Teil vom verlorenen April- und Maigeschäft so wieder reinholen“, sagt der Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn, Matthias Stauch. Auf Entlassungen habe er so bisher verzichten können. „Wenn in den Ferien schönes Wetter ist, kommt es richtig geballt“, sagt er. Teilweise würden schon vormittags keine Karten mehr verkauft, weil in Corona-Zeiten höchstens 3000 Menschen gleichzeitig auf Deutschlands höchstem Gipfel sein dürfen.

Auch Hotels und Restaurants in beliebten Urlaubsregionen schöpften durch den großen Andrang wieder Zuversicht, sagt eine Sprecherin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Als Beispiele nennt die Industrie- und Handelskammer Schwaben das Allgäu und die Bodenseeregion: Dort werde inzwischen „oftmals wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht“. Dadurch könne auch das Ausbleiben ausländischer Gäste teilweise kompensiert werden.

Was passiert, wenn in diesen Zeiten Ausflügler fehlen, zeigt dagegen ein Blick in die bayerischen Großstädte. Dort sei die Lage „weiter äußerst prekär“, heißt es beim Hotel- und Gaststättenverband. „Gerade in den Städten fehlen die ausländischen Touristen und auch Veranstaltungen wie Messen und Kongresse.“ Das könnten Deutschland-Urlauber nicht ausgleichen. „Die Übernachtungszahlen zeigen, dass sich die Stadt München kaum vom CoronaSchock erholt hat“, sagt ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Während zum Beispiel im Berchtesgadener Land die Zahl der Übernachtungsgäste im Juni immerhin rund 75 Prozent des Vorjahreswerts erreichte, kam die Landeshauptstadt gerade mal auf 25 Prozent.

„Die Menschen scheinen die Großstädte zu meiden und wollen in Zeiten von Social Distancing nicht in Gruppen unterwegs sein“, sagt auch Gabriele Holder, Geschäftsführerin eines Fahrradtouren-Anbieters in München. Ihr Büro am Hauptbahnhof habe sie deshalb vorerst geschlossen. Stattdessen setzt Holder in Zeiten von Corona auf den Verleih und die Reparatur von Fahrrädern, um die Umsatzeinbrüche von mehr als 90 Prozent im Tourenbereich auszugleichen. Zumindest könne sie so derzeit die freiberuflichen Stadtführer noch bezahlen. Neidisch sei sie auf ihre Kollegen in den Urlaubsregionen wegen des dortigen Andrangs aber nicht, betont sie. „Es ist, wie es ist.“

Gemein haben die touristischen Betriebe in Städten und auf dem Land eines: die Angst vor einem weiteren Lockdown. „Eine weitere Schließungsphase würde zahlreiche Betriebe an ihre Grenze und darüber hinaus bringen“, sagt die Chefin des Tourismusverbands Schäffer. Wie viele Betriebe die Krise überleben, wird wohl erst im Herbst klarer. Ende September läuft die staatliche Regelung ab, dass Unternehmen keinen Insolvenzantrag stellen müssen.