Florian Gams hält ein Rückrudern bei den grünen Hausnummern für gescheiter

Warum in Vilshofen jetzt doch keine grünen Hausnummern vergeben werden, erklärt Bürgermeister Florian Gams (SPD) im Gespräch mit Ralf Müller.

Sind Sie eingeknickt?

In Vilshofen gibt es eine grüne Hausnummer. Es gibt auch den dazugehörigen Kriterienkatalog, es gibt nur kein Schild für das Haus. Völliges Einknicken ist, was meine Kollegen von der CSU gemacht haben, die das Ganze gänzlich abblasen wollten.

Warum haben Sie Bedenken bekommen?

Wir diskutieren das Thema seit Februar, unter anderem schon zweimal im Stadtentwicklungsausschuss. Niemand ist dabei auf die Idee gekommen, dass dadurch jemand benachteiligt werden könnte, auch nicht in der Bevölkerung. Als das Konzept überregional bekannt wurde, waren unter den Kritikern auch einige nachdenkliche Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass manche die grüne Nummer sehr leicht kriegen könnten. Zum Beispiel kriegen die Eigentümer eines modernen Hauses schon viele Punkte „geschenkt“ während andere sich schwer tun, weil sie nun mal ein altes Haus haben. Das hatten wir vorher nicht bedacht. Denunziantentum wollen wir uns schon gar nicht antun.

Wie erschrocken waren Sie über die Reaktionen?

Absolut erschüttert. Wenn auf einmal ein Thema bundesweit Schlagzeilen macht, kommen Töne, die wirklich erschütternd sind – Vergleiche mit Judensternen, mit der NS- und der DDR-Zeit. Das war schon Wahnsinn. Ein Schweizer hat mir geschrieben, wenn es so etwas in seinem Dorf gäbe, würde er sich am nächsten Tag bewaffnen. Meine achtjährige Stieftochter musste sich am Telefon anhören, wie unfähig ich bin und dass ich sofort meines Amtes enthoben gehöre und so weiter. Es gibt anscheinend überhaupt keine Dämme mehr. Die Leute bezeichnen mich als „Öko-Faschist“ und „Idiot“ und unterschreiben mit Klarnamen. Wo führt das hin?