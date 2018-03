Auf einem Gelände nahe der Autobahn 3 in Neutraubling bei Regensburg sind am Dienstag zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Autobahn sei für etwa eine Stunde gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Die Entschärfung sei problemlos abgelaufen. Arbeiter hatten die beiden jeweils zehn Kilogramm schweren Bomben entdeckt. In den vergangenen Monaten waren in Neutraubling mehrmals Bomben gefunden worden.