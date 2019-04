Fliegerbombe in Regensburg gesprengt

Die Fliegerbombe in Regensburg ist am frühen Mittwochmorgen gesprengt worden. Nun folge eine Sicherheitskontrolle im Umfeld, wie die Polizei weiter mitteilte. Rund 4500 Anwohner mussten zuvor ihre Häuser verlassen. Hunderte Polizisten, Feuerwehrleute und Helfer waren im Einsatz, um die Sprengung des Blindgängers vorzubereiten. Die 250-Kilo-Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden. Um den Fundort in der Nähe des Hafens wurden am Dienstag und in der Nacht Häuser geräumt und Straßen gesperrt.