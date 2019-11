Fliegerbombe in Neuried bei München entdeckt

In Neuried bei München ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung des 500 Kilogramm schweren Blindgängers war noch für den Abend geplant. „Anwohner, die in Sichtweite zur Fundstelle wohnen, werden gebeten, sich von Fenstern und Balkonen fernzuhalten“, teilte das Landratsamt München mit.

Die Landeshauptstadt München forderte die Bürger auf, angrenzende Gebiete wie Fürstenried-West oder Großhadern möglichst zu verlassen. Die Kreisverwaltung richtete in einer Sporthalle in Neuried eine Notbetreuung für die Menschen ein, die wegen der Entschärfung vorsorglich ihre Wohnungen verlassen müssen.