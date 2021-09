Bei Baggerarbeiten in einem Gewerbegebiet in Schwaben ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Polizei berichtete, soll die in Leipheim (Landkreis Günzburg) entdeckte Bombe am Dienstag entschärft werden. Mehrere Unternehmen und einzelne Wohnhäuser müssten dafür evakuiert werden. Zudem wird eine Grundschule wegen der Entschärfung am Dienstag geschlossen bleiben.

