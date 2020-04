Fliegerbombe in Geretsried entschärft

Um während der Ausgangsbeschränkung nicht rund tausend Anwohner evakuieren zu müssen, ist eine Fliegerbombe zur Entschärfung vom Fundort in ein Waldstück gebracht worden. Der Sprengkörper sei am Vormittag auf einer Baustelle im oberbayerischen Geretsried gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach fuhr das Sprengkommando die 75-Kilo-Bombe mit Polizei- und Feuerwehrgeleit so weit weg, dass der erforderliche Sicherheitsradius für die Sprengung auch ohne Evakuierungen eingehalten werden konnte.