Fliegerbombe in Bayreuth gefunden

Eine Fliegerbombe ist in Bayreuth bei Bauarbeiten gefunden worden. Die Polizei sperrte deshalb ein Gebiet im Umkreis von etwa 500 Metern, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Auch die Bundesstraße 2 musste gesperrt werden. In dem Sperrgebiet, einer Wohngegend, müssen die Menschen aus ihren Häusern. Laut Polizei könnten das einige Hundert sein.

Sprengstoffexperten untersuchten, um was für eine Bombe es sich genau handelte und wann und wie sie entschärft werden könnte. Der Fundort liegt ungefähr eineinhalb Kilometer vom Markgräflichen Opernhaus, das zum Unesco-Welterbe gehört, entfernt. Das Haus ist von der Sperre allerdings nicht betroffen.

