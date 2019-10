Fliegerbombe in Augsburger Gewerbegebiet entschärft

Das Geschäft Spielzeug Wanner macht zu. Dieses Gerücht macht seit geraumer Zeit in Aalen die Runde. Doch jetzt ist es offiziell. In einem Schreiben an die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ bestätigt der Inhaber, Gerhard Wanner, die Geschäftsaufgabe des Ladens in der Reichsstädter Straße zum 30. November. Damit gehört bald ein eingesessenes Familienunternehmen, in dem Generationen von Aalener eingekauft haben, der Vergangenheit an.

Die Konkurrenz des Onlinehandels macht dem Spielzeugladen wie auch anderen Läden in Aalen ...