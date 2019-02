Fliegerbombe gefunden: Gebiet weiträumig abgesperrt

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Nürnberg entdeckt worden. Einen Kilometer rund um den Fundort im Stadtteil Höfen wurde eine sofortige Evakuierung angeordnet, wie die Stadt am Montag mitteilte. „Wir haben akute Explosionsgefahr“, sagte Feuerwehrsprecher Horst Gillmeier. Die Bombe habe einen chemischen Langzeitzünder. „Man kann nicht sagen, wann der explodiert“, sagte der Sprecher.

Mit der Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Sprengkörpers sollte am späten Nachmittag begonnen werden. Dafür werde ein spezielles Werkzeug benötigt, ein sogenannter Wasserschneider. Der sei aus Thüringen unterwegs. Der Zünder liege ungünstig am Boden, könne aber mit dem Werkzeug abgeschnitten werden.

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an einer Lärmschutzwand in einer zwei Meter tiefen Baugrube entdeckt. In dem Gebiet nahe der Stadtgrenze zu Fürth sind den Angaben der Feuerwehr nach rund 5000 Menschen betroffen - je 2500 in Nürnberg und in Fürth.

Eine Grundschule soll als Sammelstelle zur Verfügung stehen. Auch ein Krankenhaus im Nürnberger Süden musste geräumt werden, rund 70 Patienten waren betroffen. Außerdem wurden Straßen gesperrt und der Luftraum in 1000 Metern Höhe abgeriegelt.

