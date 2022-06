Fliegerbombe entdeckt

In Regensburg ist bei Grabungsarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie könne nicht transportiert werden, teilte die Polizei nach dem Fund am Samstag mit. Geplant sei, die Bombe am Sonntag zu entschärfen. Dafür müssten in einem Evakuierungsbereich rund 1200 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Evakuierung soll um 10.00 Uhr beginnen, hieß es. Für die Betroffenen soll bereits ab 8.00 Uhr eine Betreuungsstelle in der Donau-Arena eingerichtet werden.

Bei der Bombe handele es sich um eine amerikanische Fliegerbombe. Als Sicherheitsradius für die Evakuierung wurden 500 Meter festgelegt.

