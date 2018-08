Fliegerbombe an der A3 in Regensburg entschärft

In der Nähe der Autobahn 3 in Regensburg ist am Dienstagabend eine Fliegerbombe entschärft worden. Die 250 Kilogramm schwere Munition war mehrere Stunden zuvor bei Sondierungs-Arbeiten entdeckt worden, wie die Polizei Oberpfalz mitteilte. Vor der Entschärfung evakuierten die Beamten zudem mehrere Wohnhäuser und Firmengebäude, wie sie mitteilten. 300 Mitarbeiter ansässiger Firmen und mehrere Anwohner seien davon betroffen gewesen. Die A3 wurde zwischen den Anschlussstellen Regensburg Ost und Neutraubling für eine knappe halbe Stunde gesperrt.

Am späten Abend war dann alles vorbei: „Die Entschärfung dauerte etwa 25 Minuten und verlief nach Angaben der Spezialisten problemlos“, hieß es. Die Sperrungen wurden aufgehoben, Anwohner durften wieder zurück in ihre Domizile, teilte die Polizei per Twitter mit.

