Fliegerbombe am Ortsrand von Leipheim entschärft

Nach dem Fund einer Fliegerbombe im schwäbischen Leipheim ist die Bombe entschärft worden. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag.

Die Bombe war am Montag bei Baggerarbeiten in einem Gewerbegebiet am Rande der Stadt im Landkreis Günzburg entdeckt worden. Etliche Unternehmen in der Umgebung mussten deswegen am Dienstag zunächst geschlossen bleiben, auch an einer Grundschule fiel der Unterricht aus. Zudem mussten die rund 190 Bewohner von zwei Häuserblocks wegen der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen.

© dpa-infocom, dpa:210928-99-393176/2

