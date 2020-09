Fliegerbombe: 1100 Menschen verlassen Wohnungen

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe haben am Freitagmorgen mehr als 1100 Menschen ihre Wohnungen in Traunstein verlassen müssen. Wie die Stadt mitteilte, mussten Häuser im Umkreis von 300 Metern um den Fundort bis 8.00 Uhr geräumt werden. Danach sollte die Polizei die Gegend kontrollieren, bevor die 130 Kilo schwere Bombe, die am Vortag auf einer Baustelle gefunden worden war, entschärft werden sollte. Die Polizei hatte den Fundort in der Nacht bewacht.

Mitteilung der Stadt Traunstein