Flicks Freude nach Lob: Zukunft „nicht in meinen Händen“

Nach dem erneuten Lob aus der Chefetage des FC Bayern hat Hansi Flick wiederholt die Freude an seinem Trainerposten in München hervorgehoben. „Mir macht es Spaß. Alles andere liegt nicht in meinen Händen“, sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag. „So eine Mannschaft, mit so einer Qualität zu trainieren, das macht schon sehr großen Spaß. Deswegen bin ich da noch lange nicht müde“, sagte Flick am Tag vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) gegen 1899 Hoffenheim.

Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer hatte sich zuvor lobend über den bislang bis zum Saisonende als Cheftrainer vorgesehenen Flick geäußert. „Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick“, sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß laut „Passauer Neue Presse“ (Dienstag) beim Besuch des Fanclubs Red Bulls Taubenbach im niederbayerischen Simbach. „Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative.“

Flick freute sich über die Worte des früheren Adidas-Chef Hainer. „Das freut einen natürlich, wenn man so was über sich liest. Aber ich weiß auch, dass es beim FC Bayern München Woche für Woche anders sein kann“, sagte der 54-Jährige. „Im Moment ist das nicht mein Thema. Der FC Bayern München muss gucken, was er für seine Zukunft möchte. Wenn wir gewinnen und er hat Ruhe, sich das genau zu überlegen, ist das die optimale Voraussetzung.“

