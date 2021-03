Flick zu Paris: „Starker Gegner“

Bayern-Trainer Hansi Flick sieht trotz sehr starker Viertelfinalgegner für seine Münchner Mannschaft und auch Borussia Dortmund durchaus gute Chancen für ein deutsches Halbfinal-Duell in der Champions League. „Es wird für Dortmund und für uns eine Herausforderung. Sowohl wir als auch Dortmund haben aber die Möglichkeit, ins Halbfinale zu kommen“, sagte Flick am Freitag zur Auslosung der kommenden K.o.-Runden.

Titelverteidiger FC Bayern trifft im April in einer Neuauflage des letztmaligen Endspiels auf Paris Saint-Germain. „Im Viertelfinale gibt es nur starke Gegner. Es sind die besten Acht in Europa. Wichtig ist, dass man zwei Spiele auf höchstem Niveau bestreitet“, sagte Flick. „Paris ist ein starker Gegner. Paris hat Ausnahmespieler in seinen Reihen, wie Manchester City auch.“ Der Tabellenführer aus England mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola trifft auf Dortmund.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-889795/2

