Flick will mit Salihamidzic nochmal über Neuzugänge sprechen

Trainer Hansi Flick will nach dem verpatzten Testspiel des FC Bayern München beim 1. FC Nürnberg noch einmal intensiv mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Personalsituation des deutschen Fußball-Meisters erörtern. Die von Verletzungssorgen gebeutelten Bayern unterlagen am Samstag beim Drittletzten der 2. Liga mit 2:5. Nach dem Pausenstand von 1:1 hatte Flick komplett gewechselt. Der Nachwuchs sei dann „überfordert“ gewesen, so Flick.

„Wir fahren jetzt nach Hause und werden uns nochmal zusammensetzen und die ganzen Dinge besprechen. Gemeinsam werden Hasan und ich noch einmal analysieren, was machbar ist und was nicht“, sagte Flick zu Transferaktivitäten. Er hatte während des Trainingslagers in Katar noch mindestens zwei Spieler für die Defensive und den offensiven Flügel gefordert.

Es gebe aber keinen Grund, „jetzt in Hektik zu verfallen“, sagte Flick am Samstagabend: „Wir haben eventuell zwei, drei Wochen, die wir überstehen müssen, bis der nächste Spieler wieder da ist.“ Der 54-Jährige betonte, dass ein Winterzugang ein Spieler sein müsse, der sofort weiterhelfe. „Wir werden das ganz in Ruhe entscheiden.“

Zum Bundesliga-Rückrundenstart am 19. Januar gegen Hertha BSC fallen die Abwehrspieler Niklas Süle, Javi Martínez und Lucas Hernández sowie die Angreifer Kingsley Coman und Serge Gnabry aus. Dazu kommt der in Berlin gesperrte Nationalspieler Joshua Kimmich.

