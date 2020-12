Flick und Nagelsmann machen sich vor Liga-Spiel Komplimente

Bayern-Trainer Hansi Flick und Leipzigs Coach Julian Nagelsmann haben sich vor dem direkten Duell ihrer Teams im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegenseitig Komplimente gemacht. „Julian ist ein Toptrainer, das hat er jetzt auch in Leipzig unter Beweis gestellt. Seine Mannschaft ist sehr variabel, hat mehrere Systeme, die sie spielen. Sie ändern immer wieder die Grundordnung und spielen einen sehr offensiv ausgerichteten Fußball. Von der Idee her, sagt mir das zu. Ich weiß nicht, ob man bei ihm noch von einem Trainertalent sprechen kann“, sagte der 55-jährige Flick am Freitag über den gerade mal 33 Jahre alten Nagelsmann.

Dieser wiederum hatte Flick zuvor in seiner Pressekonferenz zum Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) als einen „außergewöhnlichen Menschen“ bezeichnet. Laut Nagelsmann spricht der einstige Assistent von Bundestrainer Jogi Löw „sehr viel mit seinen Spielern und versucht, jeden Spieler mitzunehmen. Er hat einige sehr gute Entscheidungen getroffen nach seiner Amtsübernahme, sein Erfolg spricht für sich. Mehr Titel zu holen, ging nicht“, sagte Nagelsmann über den Triple-Coach der vergangenen Saison.

Nagelsmann sieht eine deutliche sportliche Entwicklung in München unter Flick: „Den größten Schritt - gerade letzte Saison - haben sie im Gegenpressing gemacht. Das waren große Unterschiede zu der Zeit davor. Die Entwicklung in der Defensive und im Gegenpressing war schon außergewöhnlich.“

Hinsichtlich eigener Titelträume macht sich der RB-Coach nichts vor: „Die Bayern haben den besten Kader der Liga und einen harmonierenden Spielerstamm.“ Meisteransprüche seien für ihn im Sport aber normal. „Wenn man nicht sagt, man spielt um das Maximale, dann ist man kein richtiger Sportler. Jeder will oben rauskommen. Aber es muss viel passieren, um am Ende vor dem FC Bayern rauszukommen. Das betrifft uns, aber auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach“, meinte Nagelsmann.

