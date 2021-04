Flick spricht über Bundestrainer-Job

Hansi Flick hat in einem langen Monolog unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus des FC Bayern München in der Champions League seine Zukunft offen gelassen, sich aber überraschend auch zu den Debatten um den Bundestrainer-Posten geäußert. Die Dinge seien grundsätzlich klar: Er habe „einen Vertrag bei Bayern München“, sagte der Chefcoach des deutschen Fußball-Meisters am Dienstagabend im TV-Sender Sky. Zugleich äußerte sich der 56-Jährige aber zu den aktuellen Debatten um die deutsche Nationalmannschaft, bei der er als heißer Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw nach dem Ende von dessen Amtszeit im Sommer gilt.

Er habe nie „etwas anderes zu verkünden gehabt“, sagte Flick und ergänzte: „Man macht sich ja immer Gedanken, was passiert, wie geht es weiter?“ Trotz eines 1:0 bei Paris Saint-Germain sind die Münchner nach der 2:3-Hinspielniederlage ausgeschieden. Für ihn sei Erfolg ein „stetiger Prozess“. Seine Familie würde ihn, „egal, was ich machen würde, immer unterstützen und hinter mir stehen“, sagte Flick und sprach dann von sich aus auch über den Bundestrainer-Job und einen möglichen „anderen Rhythmus“, wenn er wieder beim DFB arbeiten würde.

Einen Termin mit dem künftigen Münchner Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn habe er bislang noch nicht, sagte Flick auf Nachfrage zudem. „Wenn Oliver mit mir sprechen möchte, wird er mir das rechtzeitig sagen. Ich habe Zeit, von daher ist es für mich kein Thema. Ich habe momentan noch keinen Termin. Wenn er Lust hat mit mir zu quatschen, dann kann er das gerne tun“, sagte der ehemalige Co-Trainer der DFB-Elf. In der anschließenden Online-Pressekonferenz wies er die Einschätzung zurück, dass sich seine Ausführungen wie eine Art Abschiedsrede angehört hätten. Da habe man ihn wohl „komplett falsch verstanden“. Er mache sich ständig Gedanken als Trainer, müsse aber erst einmal das Ausscheiden verdauen: „Das steht einem auch zu.“

Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus zeigte sich überzeugt davon, dass Flick gegen den FC Augsburg am letzten Bundesliga-Spieltag dieser Saison zum letzten Mal auf der Bayern-Bank sitzen wird. Flick stünde beim Deutschen Fußball-Bund „ganz oben auf der Liste - und dann lange nichts“, sagte der frühere Münchner. Flick hat beim FC Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-195088/2

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Spielplan Champions League

Statistiken zur Champions-League-Saison

Statistik-Handbuch zur Champions League

UEFA-Pressemappe zum Spiel PSG - Bayern

Infos zu Paris Saint-Germain