Flick gratuliert Meister-Bayern: „Maß aller Dinge“

Bundestrainer Hansi Flick hat dem FC Bayern nach dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Serie zu einem „herausragenden Erfolg“ gratuliert. „Der FC Bayern ist zum wiederholten Mal das Maß aller Dinge in der Bundesliga“, sagte Flick einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zufolge. „Besonders freue ich mich für meinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann, seinen Stab und unsere Nationalspieler. Die deutsche Meisterschaft ist der ehrlichste Titel und die Basis für weitere Erfolge.“

Die Münchner hatten ihren insgesamt 32. Meistertitel durch ein 3:1 gegen Borussia Dortmund vorzeitig perfekt gemacht. Auch die beiden Nationalspieler Serge Gnabry und Jamal Musiala trafen am Samstagabend. „Jeder Titelgewinn gibt Selbstvertrauen - und hoffentlich für unsere Nationalspieler auch Rückenwind für die anstehenden Aufgaben in der Nations League sowie als Höhepunkt bei der WM in Katar“, sagte Flick.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff äußerte, die „Diskussionen über die fehlende Spannung in der Bundesliga können diesen großartigen Erfolg nicht schmälern“. Zehn Meistertitel nacheinander zu gewinnen, mache deutlich, „wie gut der Verein arbeitet. Das gilt auch für unsere Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer, die wieder einmal ihre Klasse gezeigt haben.“

Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte: „Im Namen des DFB gratuliere ich dem FC Bayern München herzlich zur Deutschen Meisterschaft. Die Konstanz des Clubs ist überaus beeindruckend.“

Kader FC Bayern

BVB-Kader

Klassiker Bayern - BVB in Zahlen

© dpa-infocom, dpa:220423-99-18476/3