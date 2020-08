Flick gibt Bayern-Profis vor Abflug frei

Die Fußball-Profis des FC Bayern München bekommen von Trainer Hansi Flick einen freien Vormittag vor der Abreise zum Final-Turnier der Champions League. Man regeneriere sofort, berichtete Flick dem TV-Sender Sky nach dem 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea am Samstagabend, „damit die Mannschaft morgen mit ihrer Familie frühstücken kann. Das Training morgen haben wir abgesagt.“ Im Viertelfinale trifft der deutsche Meister am 14. August in Lissabon auf den FC Barcelona.

Abwehrspieler Niklas Süle, der für Jérôme Boateng eingewechselt wurde und nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspielcomeback gab, wird den freien Vormittag vor der Abreise allerdings wohl nicht für ein schönes Frühstück nutzen. „Normalerweise bin ich nicht so der Frühstücker, ich stehe immer erst gegen 12 auf. Aber das Mittagessen lasse ich mir dann besonders gut schmecken“, sagte der Nationalspieler.

