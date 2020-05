Flick: FCA-Kollege Herrlich hat „richtige Schlüsse“ gezogen

Bayern-Coach Hansi Flick hat den Einkaufstrip seines Augsburger Trainerkollegen Heiko Herrlich zurückhaltend kommentiert. „Was in Augsburg passiert ist, mag ich nicht bewerten“, sagte der 55 Jahre alte Trainer des FC Bayern München am Freitag. Herrlich hatte das Teamhotel des FC Augsburg während des Quarantäne-Trainingslagers des Vereins für einen Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme verlassen und damit gegen das DFL-Konzept in der Corona-Krise verstoßen.

„Er hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen“, sagte Flick zu Herrlich (48), der wegen des Verstoßes gegen seine Vorbildwirkung als Trainer am Samstag den FCA im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht betreuen wird. Er selbst sei zufrieden, wie beim FC Bayern die Hygiene-Regeln und Einschränkungen befolgt würden, sagte Flick: „Gerade beim FC Bayern wird noch einmal mehr drauf geschaut.“

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Titelgewinne FC Bayern

Teamstatistiken FC Bayern

DFL-Konzept zum Sonderspielbetrieb

Fakten zum Spiel Union - FC Bayern

Restprogramm aller Clubs

Kader Union Berlin