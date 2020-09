Flick begrüßt UEFA-Plan für Zuschauer beim Supercup

Bayern-Trainer Hansi Flick begrüßt den Plan der Europäischen Fußball-Union, das Endspiel um den UEFA-Supercup am 24. September in Budapest vor einem größeren Publikum auszutragen. „Wir freuen uns natürlich schon, dass wir mit Fans spielen können. Ich hoffe, dass das bis dahin auch noch hält“, sagte Flick am Mittwoch in München mit Blick auf die Unwägbarkeiten in der Corona-Pandemie.

Die UEFA will das Spiel zwischen Champions-League-Sieger FC Bayern und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla in der ungarischen Hauptstadt als Probelauf für die Rückkehr von Fans in die Stadien nutzen. Die Kapazität der rund 67 000 Zuschauer fassenden Puskás Arena soll nach Angaben des Verbandes zu 30 Prozent ausgelastet werden. Beiden Teams stehen jeweils 3000 Tickets zu.

„Es ist erstmal ein Anfang. Ich freue mich, dass wir wieder Fans in den Stadien haben“, kommentierte Flick. Für die Zuschauer sollen bei der Partie in Budapest neben den bekannten Maßnahmen wie Tragen einer Gesichtsmaske, Hände desinfizieren und Abstand halten weitere strenge Sicherheits- und Hygieneauflagen wegen des Coronavirus gelten.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

DFL-Konzept zum Corona-Sonderspielbetrieb

Profil Hansi Flick

Museum FC Bayern

Infos zum UEFA-Supercup