Flick als Löw-Nachfolger im Sommer für Hoeneß „hirnrissig“

Einen Wechsel von Trainer Hansi Flick zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der EM im Sommer hält Uli Hoeneß für undenkbar. „Es ist doch völlig hirnrissig, darüber nachzudenken, sowohl für den Hansi als auch für uns“, sagte der frühere Präsident des FC Bayern am Samstag dem Bayerischen Rundfunk. „Er fängt ja gerade erst an, eine große Karriere als Trainer zu machen“, fügte der 69-Jährige hinzu. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass der frühere Assistent Flick Bundestrainer Joachim Löw nach der Europameisterschaft ablösen könnte.

„Die deutsche Nationalmannschaft ist ja nicht gerade der Traum aller schlaflosen Nächte. Dafür würde ich doch niemals den FC Bayern verlassen“, sagte Hoeneß. Flick hatte die Münchner in der vergangenen Saison nach seiner Amtsübernahme zu fünf Titeln, darunter dem Gewinn der Champions League geführt. Als Co-Trainer von Löw hatte er 2014 mit der DFB-Auswahl den Gewinn der Weltmeisterschaft gefeiert.

Für den FC Bayern sieht Hoeneß trotz einiger Schwächen in dieser Saison erneut „sehr gute Chancen“ auf die Meisterschaft. Die Münchner liegen nach dem 20. Spieltag sieben Punkte vor dem Tabellenzweiten RB Leipzig. Dass der Rekordmeister erneut die Liga anführt, will Hoeneß der Konkurrenz nicht vorwerfen. „Der FC Bayern ist mit Abstand die beste Mannschaft in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Da ist es keine Überraschung, dass wir da oben stehen“, sagte Hoeneß.

Auch für die nähere Zukunft ist der langjährige Bayern-Patron unbesorgt. Trotz der möglichen Abgänge von David Alaba und Jérôme Boateng hält Hoeneß einen größeren Umbruch für nicht notwendig. In den nächsten zwei bis drei Jahren habe der FC Bayern „eine Mannschaft auf absolutem Weltklasse-Niveau“.

