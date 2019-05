Fleischmann im Amt als BLLV-Vorsitzende bestätigt

Simone Fleischmann bleibt an der Spitze des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV). Die rund 600 Delegierten bestätigten am Freitag in Würzburg das bisherige Präsidium für weitere vier Jahre im Amt. Neben Präsidentin Fleischmann wurden auch ihre beiden Vertreter mit großer Mehrheit erneut gewählt. Gegenkandidaten gab es keine.

Das BLLV-Präsidium repräsentiert etwa 64 000 Lehrer im Freistaat. BLLV-Versammlungen und Wahlen finden alle vier Jahre statt. Die meisten Delegierten heuer kamen dem Verband zufolge aus Oberbayern. Erstmals waren mehr Frauen als Männer dabei.

