Flammen schlagen aus Fenstern: Zwei Menschen verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Würzburg verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen bei der Ankunft der Einsatzkräfte Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss. Beißender Rauch sei aus dem Gebäude gedrungen. Eine Bewohnerin des Hauses hatte in der Nacht zum Dienstag den Notruf gewählt. Die meisten Bewohner fanden selbst den Weg ins Freie. Anwohner retteten eine 56-Jährige und ihren Hund.

Die Verletzten mussten wegen Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

