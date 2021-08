Flaggen auf Kaiserburg getauscht

Eine Deutschlandflagge auf der berühmten Nürnberger Kaiserburg ist heimlich vom Mast geholt und durch eine Regenbogenfahne ersetzt worden. Außerdem wurden in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe zwei Bettlaken mit Forderungen zu mehr Klimaschutz aufgehängt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Nächster Stopp Ökozid“ und „Think global, act local“ stand darauf, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Deutschlandflagge hänge mittlerweile wieder am Mast, sagte er weiter. Sie sei in der Nähe gefunden worden. Wer die Fahnen austauschte, ist bislang unklar. Ein Passant hatte laut Polizei eine Gruppe von etwa zehn Personen auf der Aussichtsplattform der Burg bemerkt.

Da es sich um politische Parolen handle, ermittle das Fachkommissariat für Staatsschutz, sagte der Polizeisprecher. Es bestehe der Anfangsverdacht der Verunglimpfung des Staates.

