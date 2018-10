Flüchtlingsunterkunft wegen Brandes geräumt: Vier Verletzte

Wegen eines Brandes ist eine Flüchtlingsunterkunft in Fürth geräumt worden. Etwa 40 Bewohner wurden in der Nacht zum Dienstag zunächst in Bussen und dann in einer anderen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Vier Menschen klagten nach dem Feuer über Atembeschwerden, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Die Ursache der Flammen, die in einem unbewohnten Zimmer ausgebrochen waren, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Der Brand war am späten Montagabend im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen und hatte auf das Dach übergegriffen.

Mitteilung