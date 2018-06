Flüchtlinge klettern von Bäumen herunter

Nach der Räumung ihres Camps sind die letzten fünf Flüchtlinge von zwei Bäumen in der Münchner Innenstadt heruntergeklettert.

„Sie sind unversehrt“, sagte am Donnerstagmorgen eine Polizeisprecherin. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sei nun im Gespräch mit den Asylbewerbern, die für ein Bleiberecht in Deutschland und gegen die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften protestierten. Am Mittwochabend war das Camp hungerstreikender Flüchtlinge von der Polizei geräumt worden. Anschließend waren einige Flüchtlinge auf Bäume geklettert und harrten dort in der Nacht aus.