Flüchtlinge besetzen nach Aktion in Nürnberg Berliner Fernsehturm

- Einige der Flüchtlinge, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg besetzt hatten, haben ihre Proteste in Berlin fortgesetzt. 47 Asylbewerber besetzten in der Hauptstadt den Fernsehturm. Mittlerweile seien sie privat untergebracht worden, sagte Hakan Taş, Innenpolitiker der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus, am Donnerstag. Die Flüchtlinge seien in Wohnungen und Büros von Unterstützern untergekommen. Sie wollen mit Bundes- und Landespolitikern sprechen. Am Mittwochabend hatte Taş zusammen mit Fabio Reinhardt von der Piratenfraktion mit den Flüchtlingen verhandelt und sie überzeugt, den Turm zu verlassen.

Die Asylbewerber seien erst vor wenigen Tagen nach Berlin gekommen. Etwa 20 von ihnen waren in der vergangenen Woche bei der Protestaktion vor dem Bundesamt für Migration dabei. Sie hatten sich an einen Zaun gekettet und waren von der Polizei vom Platz getragen worden.

Weitere etwa 20 Flüchtlinge waren danach in Nürnberg in Hungerstreik getreten. Am Mittwoch brachen sie diesen nach einem Gesprächsangebot ab. Laut ihrem Sprecher Naquib Hakimi hatte diese Gruppe das Gelände des Bundesamts nach dem Platzverweis aber freiwillig verlassen.