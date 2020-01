Flüchtlinge aus Sattelschlepper befreit

Seit einigen Jahren hat eine Biberfamilie den Bierstetter Bach in den Dürnauer Wässerwiesen in Beschlag genommen. Nun aber sollen einige Grundstückseigentümer für die Schäden durch den Biber aufkommen, was diese aber nicht ohne Weiteres einsehen wollen.

Nicht zu übersehen sind die Überflutungen und die Biberbauten am Bach in den Dürnauer Wässerwiesen an dem Radweg zwischen Dürnau und Kanzach. Die Biber haben hier ganze Arbeit geleistet und mächtige Dämme und Biberburgen in den Bach gebaut.