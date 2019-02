Flüchtlinge an Autobahn 3 ausgesetzt

Ein Schleuser hat sieben Flüchtlinge an der niederbayerischen Autobahn 3 ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Die Männer waren als Fußgänger auf dem Standstreifen der Fernstraße unterwegs, als Polizisten sie auf Höhe der Anschlussstelle Iggensbach (Landkreis Deggendorf) aufgriffen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Flüchtlinge zuvor an Bord eines mit Kiwis beladenen Kühllasters über die Grenze nach Deutschland gekommen und an einem Parkplatz ausgestiegen. Der 66-jährige Lastwagenfahrer gab demnach an, nichts von den Menschen im Laderaum gewusst zu haben.

Vier minderjährige Afghanen und ein minderjähriger Pakistani wurden am Dienstag dem Jugendamt übergeben. Zwei erwachsene Männer aus Bangladesch wurden nach Österreich gebracht.