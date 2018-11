Flüchtling greift Polizisten an: Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat gegen einen 29-jährigen Asylbewerber Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. Die Behörde wirft dem Mann laut Mitteilung vom Dienstag vor, im Juni im Landshuter Landratsamt einen Polizisten zu töten versucht zu haben. Nun muss das Landgericht Landshut entscheiden, ob es zum Prozess kommt.

Der Nigerianer hatte auf dem Amt erfahren, dass er noch am selben Tag abgeschoben werden sollte. Daraufhin griff er drei Polizisten an. Dabei riss er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einem der Beamten die Pistole aus dem Holster und schoss auf einen anderen Polizisten. Jedoch gelang es ihm nicht, einen Schuss abzugeben. Einer der Polizisten entriss dem Mann schließlich die Waffe. Der Asylbewerber versuchte mit einem Sprung aus dem Fenster zu flüchten, was die Beamten jedoch verhinderten.