Flüchtender Unfallfahrer löst Suchaktion aus

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall zu Fuß von der Unglücksstelle geflüchtet und hat damit eine Suchaktion ausgelöst. Wie sich herausstellte, war der 38-Jährige betrunken. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte sich der Mann mit seinem Wagen bei Au in der Hallertau (Kreis Freising) überschlagen. Zeugen sahen ihn flüchten und riefen die Polizei. Etwa 150 Feuerwehrleute, ein Polizeihubschrauber und ein Spürhund waren demnach im Einsatz. Beamte stellten den Mann schließlich in seiner Wohnung in Freising. Er hatte keine Fahrerlaubnis, dafür aber Alkohol im Blut und war leicht verletzt. Er bestritt jedoch, mit dem Auto gefahren zu sein.