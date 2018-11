Flörsch meldet sich nach Horrorunfall: „Bin ok“

Sophia Flörsch hat sich nur wenige Stunden nach ihrem Horror-Unfall in Macao persönlich bei Twitter gemeldet. Sie sei ok, schrieb sie am Sonntag. Die 17-Jährige Münchnerin kündigte dabei auch an, dass sie an diesem Montag operiert werden soll.

Die deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin hatte sich am Sonntag beim Weltfinale der Formel 3 auf dem Stadtkurs bei einem schweren Crash eine Wirbelsäulenfraktur zugezogen. Wie ihr Vater der Deutschen Presse-Agentur versichterte, zeigte seine Tochter aber keine Lähmungserscheinungen. Sophia Flörsch war mit ihrem Wagen in der vierten Runde abgehoben und mit weit über 200 Stundenkilometern durch die Fangzäune geflogen.

Homepage Flörsch

Tweet