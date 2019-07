Flächenverbrauch: Grüne starten neue Gesetzesinitiative

Im Dauerstreit über den Flächenverbrauch in Bayern erhöhen die Grünen mit einem neuen Gesetzentwurf den Druck auf die Staatsregierung. Dieser erfüllt nach Angaben der Grünen nun diverse Kriterien, die der Bayerische Verfassungsgerichtshof vor einem Jahr in einem Urteil aufgestellt hatte. Man habe das Vorhaben verfassungsfest gemacht, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann am Freitag in München. Damit wolle man nun das Ziel erreichen, den Flächenverbrauch in Bayern bis zum Jahr 2026 in mehreren Etappen auf dann nur noch fünf Hektar pro Tag zu begrenzen.

Hartmann drohte auf dieser Grundlage mit einem neuen Volksbegehren. Man werde jetzt zunächst die Diskussionen im Parlament abwarten und dazu auch eine Expertenanhörung beantragen. Aber sollten die Zahlen für den Flächenverbrauch weiter nach oben gehen und sich seitens der Regierung konkret nichts tun, werde man im Herbst gemeinsam mit den Bündnispartner beraten, ob man ein neues Volksbegehren starte.

Am 17. Juli 2018 hatte der Bayerische Verfassungsgerichtshof ein erstes Volksbegehren - an dem sich neben den Grünen auch der Landesbund für Vogelschutz und die ÖDP beteiligten - wegen formaler Mängel für unzulässig erklärt. Zuvor hatte das Bündnis fast doppelt so viele Unterschriften wie notwendig vorgelegt, nämlich 48 000.