Flächenbrand verhindert Brutversuch einer extrem seltenen Vogelart

Neuburg-Schrobenhausen (dpa/lby) - Bei einem mutmaßlich absichtlich gelegtem Flächenbrand ist in Oberbayern ein Nest der in Bayern extrem seltenen Sumpfohreule vernichtet worden. Der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), Norbert Schäffer, bezeichnete den Brand in einem Wiesenbrütergebiet im Donaumoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als einen „gezielten Akt von Umweltkriminalität“. Es gebe noch keine konkreten Ermittlungsergebnisse, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Brand auf der etwa drei Hektar großen Fläche ereignete sich bereits Anfang April, die Anzeige des LBV wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz wurde einen Tag später erstattet.

Die Sumpfohreule gelte in Bayern als nahezu ausgestorben, teilte Schäffer mit. Immer wieder habe die Eulenart in den vergangenen Jahren versucht, sich im Freistaat anzusiedeln. Ein neuerlicher Brutversuch im Donaumoos sei nun durch das Abbrennen der Wiese gescheitert. „Während des Feuers wurden die Eulen dabei beobachtet, wie sie aufgeregt umherflogen. Im abgebrannten Gebiet konnten wir danach Teile des Nests und der Eier identifizieren.“ Der LBV fordere deshalb speziell geschulte Ermittler, die derartige Straftaten systematisch erfassen und aufklären, betonte Schäffer.

