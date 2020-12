Fischer mit Viererkette gegen FC Bayern

Kontaktbeschränkungen, verunsicherte Kunden, drohender Lockdown – die Corona-Pandemie bietet alles andere als die Rahmenbedingungen, die man sich für eine Ladenneueröffnung wünscht. Nichtsdestotrotz haben auch in den vergangenen Tagen wieder zwei neue Geschäfte in der Leutkircher Altstadt ihre Türen geöffnet. Der Überblick darüber, was sich in den letzten Monaten in der Innenstadt beim Thema Leerstand getan hat, zeigt aber auch, dass es nach wie vor freie Ladenflächen gibt.