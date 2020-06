Finalturnier der Frauen-Champions-League: Bayern gegen Lyon

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München starten in Bilbao in das das Finalturnier der Champions League. Das Viertelfinale gegen Titelverteidiger Olympique Lyon findet dort am 22. August (20.00 Uhr) statt. Der deutsche Meister VfL Wolfsburg eröffnet mit der Partie gegen Glasgow City FC das Turnier am 21. August (18.00 Uhr) in San Sebastián. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Das Endspiel soll am 30. August (20.00 Uhr) im Anoeta-Stadion in San Sebastián ausgetragen werden.

Dass die Champions League mit den beiden deutschen Clubs Ende August in Turnierform fortgesetzt werden würde, stand bereits seit der vergangenen Woche fest. Nun terminierte die UEFA die Partien zeitgenau und legte die Spielorte fest.

Das Halbfinale der Bayern gegen den FC Arsenal oder Paris Saint-Germain wäre am 26. August (20.00 Uhr) in Bilbao. Bei einem Sieg träfe der VfL am 25. August (20.00 Uhr) erneut in San Sebastián auf den Sieger der Partie zwischen Arsenal WFC und Paris Saint-Germain. Alle Partien werden im K.o.-Modus ohne Hin- und Rückspiel ausgetragen.

