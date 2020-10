Filmpreis der Stadt Hof wird verliehen

Testen und Nachverfolgen: Das sind nach Einschätzung von Gesundheitsexperten zwei wesentliche Bausteine, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu halten. Zur Unterstützung der teils schon überlasteten Gesundheitsämter, die Infektionsketten nachverfolgen sollen, springt die Bundeswehr ein.

Allein in Baden-Württemberg sind bereits 100 Soldaten in sieben Landkreisen aktiv – etliche weitere Anträge auf Unterstützung sind genehmigt oder in Bearbeitung, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.