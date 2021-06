Filmfest München startet mit Söder und „Kaiserschmarrndrama“

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Discos und Clubs geschlossen und am Bodensee finden kaum größere Musikveranstaltungen statt. In Markdorf ändert sich das am kommenden Wochenende: Dort bringt das „Markdorf City Festival“ am Samstag, 3. Juli, von 18 bis 22 Uhr drei DJs auf den Marktplatz. Bis zu 500 Besucher sollen bei dem sogenannten „Clubbing Open Air“ gemeinsam feiern. Pandemiebedingt gibt es allerdings einige Regeln.

Tanzen nur im eigenen Bereich „Wir arbeiten mit Zonen.