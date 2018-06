Filmfest München würdigt Schauspielerin Emma Thompson

Die Initiative für die Wiedereinführung des WG-Kennzeichens setzt bei der möglichen Durchsetzung ihres Ziels auch auf die Unterstütztung von Bürgern in anderen Städten und Gemeinden des Landkreises: „Es ist ganz wichtig, nicht nur an Wangen zu denken“, hatte Mitbegründer Gerold Fix bei der Gründungsversammlung Ende vergangener Woche gesagt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich in Sachen Stimmung umgehört – in Facebook-Gruppen, die jeweils Bürger aus den Städten Leutkirch, Isny, Bad Wurzach, Ravensburg und Bad Waldsee betreffen.