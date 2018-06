Feuerwehrmann löscht Brand auf Linienbus: im Urlaub

Ein Feuerwehrmann hat im Urlaub den Brand eines fahrenden Linienbusses gelöscht. Der Mann von der Berufsfeuerwehr befand sich am Dienstag gerade in München in seinem Auto hinter dem Linienbus, als er einen Brand auf dem Dach des Fahrzeugs bemerkte, wie das Kreisverwaltungsreferat München mitteilte. Daraufhin veranlasste er den Busfahrer anzuhalten und geleitete zusammen mit ihm die Insassen ins Freie. Um den Brand zu löschen, hielt er noch einen Lastwagen auf, der zwei Feuerlöscher mit sich führte. Als die Feuerwehr schließlich eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Zur Ursache und der Schadenshöhe konnte die Berufsfeuerwehr keine Angaben machen, es wurde niemand verletzt.