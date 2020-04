Bei Löscharbeiten an einer brennenden Scheune ist in Wartmannsroth (Kreis Bad Kissingen) ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Ein Übergreifen der Flammen von dem zweistöckigen Lagergebäude auf ein angrenzendes Waldstück und ein Wohnhaus konnten die 80 Feuerwehrleute verhindern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer am Samstagabend kam. Die Schadenshöhe ist noch unklar.