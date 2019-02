Feuerwehrler will Dach sichern und stürzt von Leiter

Ein Feuerwehrler ist bei einer Dachsicherung in Aschau am Chiemgau von einer Leiter gestürzt. Er musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mann wollte laut Polizei am Dienstag mit Kameraden das schneebedeckte Dach eines Gasthofes stabilisieren, von dem kurz zuvor bereits Teile abgebrochen waren.

„Während der Sicherungsarbeiten löste sich offenbar Schnee vom Dach und ein Eisbrocken knallte gegen die Leiter, die daraufhin umgefallen ist“, sagte ein Polizeisprecher. „Dass der Mann in ein Krankenhaus geflogen wurde, klingt allerdings dramatischer als es ist. In ländlichen und verschneiten Gegenden wird das häufig gemacht - unseres Wissens hat der Mann maximal einen Beinbruch.“ Weitere Verletzte gibt es laut Polizei nicht.