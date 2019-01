Feuerwehrkommandant stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Feuerwehrkommandant ist beim Frontalzusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen gestorben. Der 51-Jährige war am Freitagmorgen mit seinem Dienstwagen auf dem Rückweg von einem Einsatz in Marktbreit (Landkreis Kitzingen), teilte die Polizei mit. Dabei geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Lastwagen. Nach Angaben der Polizei starb er noch am Unfallort. Der 36-jährige Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger soll zusammen mit der Polizei den Unfallhergang genau rekonstruieren. Den Angaben zufolge war der Mann Kommandant und Kreisbrandmeister beim Kreisfeuerwehrverband Kitzingen.

Mitteilung der Polizei