Feuerwehrautos stoßen auf Einsatzfahrt zusammen

Auf der Fahrt zu einem Rettungseinsatz sind in München zwei Feuerwehrfahrzeuge zusammengestoßen. Der Einsatz habe deshalb abgebrochen werden müssen, teilte die Berufsfeuerwehr München am Donnerstag mit. Eine andere Feuerwache habe die Wohnungsöffnung am Mittwoch übernommen, zu der die Einsatzkräfte alarmiert worden waren. Der durch den Unfall entstandene Schaden blieb zunächst unklar. Den Angaben zufolge hatte ein vorausfahrendes Feuerwehrauto stark gebremst. Der Fahrer der Drehleiter dahinter habe noch rechtzeitig reagiert, ein nachfolgender Rettungswagen der Feuerwehr sei dann aber gegen das Fahrzeug gefahren.

