Feuerwehr verhindert Großbrand eines Mehrfamilienhauses

In Nürnberg ist am Samstagnachmittag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Warum der Brand in dem Wohnhaus ausbrach sowie die Schadenshöhe, war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat Ermittlungen aufgenommen.

PM