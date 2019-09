Feuerwehr rettet Katze nach 20 Stunden von Baum

Mehr als 20 Stunden lang hat eine Katze in München auf einem Baum festgesessen. Höhenretter holten das sieben Monate alte Tier namens Coco wieder auf den Boden, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Cocos Besitzer hatte die Helfer gerufen. Sie stiegen im Baum nach oben und befreiten die Katze aus ihrer misslichen Lage. In einem Sack ging es für Coco am Samstag wieder nach unten und zurück zu ihrem Besitzer.

Mitteilung der Feuerwehr